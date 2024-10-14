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14.10.2024, 12:50

Страна будущего будет стоить Казахстану 10 млрд тенге

Новости Казахстана 0 437

Почти 10 млрд тенге потратят в Казахстане на инновационное развитие в ближайшие три года, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Согласно бюджетной программе министерства цифрового развития, общий объем расходов на 2024-2026 годы равен 9,8 млрд тенге. В том числе в этом году – 4,9 млрд тенге.

В предыдущие два года в данную сферу было инвестировано 10,7 млрд тенге.

Деньги будут направлены на развитие экосистемы для IT-роста в стране. В том числе планируется довести объем зарубежных контрактов, заключенных участниками экспортной акселерации на базе столичного хаба, до 120 млн тенге в 2026 году. В 2024 году запланирован показатель в 100 млн тенге.

Из общего объема финансирования значительная доля выделяется на создание инновационной экосистемы на базе международного технопарка IT-стартапов в Астане: 4,3 млрд тенге – в этом году, по 4,2 млрд тенге – в последующие два года. Расходы будут направлены на акселерационные и образовательные программы, услуги по популяризации достижений информационно-коммуникационных технологий и др. Ожидается, что это повысит научно-технический потенциал страны.

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