18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.11
528.79
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.10.2024, 13:11

Ужесточить наказание за отказ от работы предложила глава Минтруда

Новости Казахстана 0 527

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова предложила ужесточать законодательство за отказ от работы в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Во время правительственного часа в Мажилисе депутат Анас Баккожаев спросил министра о компенсациях, выплачиваемых гражданам, которые не работают.

"Во-первых, социальные выплаты выплачиваются из фонда соцстрахования. Если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев. Другим гражданам такие пособия не выплачиваются. Из республиканского бюджета таких выплат нет", - сказала Светлана Жакупова.

По словам министра, в Казахстане люди не идут на субсидируемую или иную работу, предлагаемую государством.

"В селе Сергеевка Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой 600 тысяч тенге. Есть граждане, которые даже не хотят идти на такую работу. В первую очередь привитие труда должно начинаться с семьи. Если вы посмотрите на китайские семьи, дети учатся в две смены, спят в школе, поэтому они приучены к труду с молодого возраста", - сказала министр.

По ее словам, гражданам предлагают вакансии с зарплатой в 300 тысяч, а они, в свою очередь, не имея необходимых знаний, "просят 800 тысяч".

"Если говорить в общем, то все ценности полностью утрачены. Это нужно регулировать не только в воспитательной и идеологической работе, но и законодательно. Мы считаем, что нужно ужесточать законодательство, когда человек отказывается от работы", - сказала Жакупова.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!