Ужесточить наказание за отказ от работы предложила глава Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова предложила ужесточать законодательство за отказ от работы в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Во время правительственного часа в Мажилисе депутат Анас Баккожаев спросил министра о компенсациях, выплачиваемых гражданам, которые не работают.

"Во-первых, социальные выплаты выплачиваются из фонда соцстрахования. Если гражданин работал и потерял работу, только в этом случае выплачиваются пособия по безработице сроком до шести месяцев. Другим гражданам такие пособия не выплачиваются. Из республиканского бюджета таких выплат нет", - сказала Светлана Жакупова.

По словам министра, в Казахстане люди не идут на субсидируемую или иную работу, предлагаемую государством.

"В селе Сергеевка Северо-Казахстанской области нужен сварщик с зарплатой 600 тысяч тенге. Есть граждане, которые даже не хотят идти на такую работу. В первую очередь привитие труда должно начинаться с семьи. Если вы посмотрите на китайские семьи, дети учатся в две смены, спят в школе, поэтому они приучены к труду с молодого возраста", - сказала министр.

По ее словам, гражданам предлагают вакансии с зарплатой в 300 тысяч, а они, в свою очередь, не имея необходимых знаний, "просят 800 тысяч".