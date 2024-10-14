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14.10.2024, 14:01

Черту бедности в Казахстане "привяжут" к медианному доходу: что будет учитываться

Новости Казахстана 0 447

С 2025 года черта бедности будет рассчитываться на основе медианного дохода. В учет пойдут зарплаты, пособия, пенсии и некоторые другие показатели. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На текущий момент черта бедности в Казахстане составляет 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ). Если совокупные доходы домохозяйства на каждого члена семьи меньше этого показателя, то ему положена адресная социальная помощь от государства.

Однако с 2025 года черту бедности "отвяжут" от ПМ. Вместо этого при расчетах будет использоваться медианный доход, который гораздо больше. Правда, в учет будет браться лишь 50% от него.

Стоит отметить, что медианный доход будет рассчитываться на основе данных, которые хранятся в Цифровой карте семьи (ЦКС). Данная система используется в том числе для автоматического определения семей, которым положены пособия и соцвыплаты.

Что будет учитывать медианный доход

Согласно проекту приказа, который Бюро национальной статистики опубликовало на портале "Открытые НПА", медианный доход будет определяться для каждого региона отдельно, а в учет пойдут следующие данные из ЦКС:

  • доходы, определенные на основе обязательных пенсионных взносов;
  • доходы, полученные в виде пенсий и пособий, за исключением единовременных выплат;
  • сумма полученной адресной социальной помощи;
  • доход за счет изъятия пенсионных активов сверх порога достаточности;
  • количество зарегистрированных лиц по месту проживания;
  • количество зарегистрированных земельных участков по владельцам и их размер;
  • количество зарегистрированных голов скота по владельцам.

Важно не путать медианный доход с медианной зарплатой. При расчете первого берутся все доходы, в том числе пенсии, пособия и стипендии, а учитываются даже те граждане, которые не имеют дохода – полученная сумма делится на всех жителей. А зарплата рассчитывается на основе определенной части работающего населения, и в учет идет только фонд заработной платы.

После начала использования медианного дохода черта бедности может увеличиться. Это в свою очередь позволит большему количеству казахстанцев рассчитывать на помощь от государства. О том, как может вырасти данный показатель, мы подробно рассказывали здесь.

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