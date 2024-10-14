Депутат усомнился в законах арифметики из-за статистики Минтруда

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По словам мажилисмена, с 2008 года в Казахстане было принято пять программ занятости, которые, по мнению мажилисмена Аймагамбетова, не дали каких-то конкретных результатов.

"Если анализировать меры занятости через основные инструменты и подходы, то можно увидеть, что концептуально за все эти годы они практически не поменялись и в основном носили временный характер. Как и тогда, сегодня применяются все те же устаревшие меры, как то обучение и переобучение, микрокредиты, создание временных рабочих мест, реализация инфраструктурных проектов и так далее", - заявил депутат на правительственном часе в Мажилисе.

Он подчеркнул, что, по отчетам акиматов и Министерства труда, ежегодно в среднем трудоустраивалось около 900 тысяч человек.

"Как получается, что каждый год у нас трудоустраивают по миллиону человек, а безработица остается такая же? Этими темпами проблема безработных и самозанятых должна была быть давно уже решена. Вообще, когда говорим о статистике по трудоустройству, невольно начинаешь сомневаться в законах арифметики", - сказал Асхат Аймагамбетов.

По итогам 2023 года в Казахстане трудоустроено 963 тысячи человек, но парадокс в том, что при этом число безработных составляет всего 445 тысяч человек. Такие данные вызвали у депутата недоумение.