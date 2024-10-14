Национальной гвардии не хватает видеокамер

В Министерстве обороны и Национальной гвардии МВД рассказали о состоянии систем видеонаблюдения в их воинских частях, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Как сообщили в Нацгвардии, видеокамер там не хватает.

"В настоящее время в воинских частях Национальной гвардии функционируют 3218 камер видеонаблюдения, которые установлены на территориях военных городков, в спальных помещениях, комнатах для хранения оружия, столовых, комнатах для умывания, комнатах бытового обслуживания, местах несения боевой службы и суточных нарядов. (...) Имеющееся количество систем видеонаблюдения в частях Национальной гвардии недостаточно, так как, согласно руководящим документам, они не обеспечивают полного охвата мест размещения личного состава", - сообщили в Нацгвардии в ответ на официальный запрос редакции Tengrinews.kz.

В Министерстве обороны в свою очередь сообщили, что на сегодняшний день количество камер в Вооруженных силах позволяет охватить наблюдением охраняемые территории и места несения службы. Работа по оснащению и модернизации систем видеонаблюдения в воинских частях продолжается.

"Административно-хозяйственные зоны учебных полигонов оснащены камерами видеонаблюдения. Склады и парки также оснащаются системами видеонаблюдения. На стрельбищах, непосредственно в зонах установки мишеней, в целях избежания повреждения камеры не устанавливаются", - добавили в ведомстве.

Напомним: вчера военнослужащий Нацгвардии был найден повешенным.

Ранее в Министерстве обороны и в Национальной гвардии МВД назвали сумму, направленную на оснащение их воинских частей системами видеонаблюдения.

В прошлом месяце депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев поднял вопрос об участившихся в казахстанской армии трагических случаях. По его данным, в военных частях установлено более 50 тысяч видеокамер, в связи с чем народный избранник задался вопросом: где видеозаписи происшествий в армии?