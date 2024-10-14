“Я не могу пешеходом ходить по городу“ - аким Костаная о покупке авто на бюджетные деньги

В Костанае на заседании постоянной комиссии маслихата акиму города пришлось прокомментировать покупку нового автомобиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Наша газета".
Как стало известно, на новый автомобиль для аппарата акима потратят 23 миллиона тенге. Необходимость покупки новой машины возникла из-за стопроцентного износа Lexus LX570 2010 года выпуска, которым аким Костаная пользовался ранее.
Вот как аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал корреспонденту издания "Наша Газета" вопрос о покупке нового автомобиля.
"Во-первых, автомобиль берется не персонально для меня. Он берется для аппарата акима города в пределах лимита. Чтобы было понятно: меняется Lexus LX570 2010 года выпуска. Вам объясняли, что очень много тратится на ремонт. У нас в аппарате бюджет небольшой, поэтому тратить пять миллионов тенге в год, я считаю, очень много", - ответил аким Костаная.
Он отметил, что конкурс на покупку автомобиля уже состоялся. 23 миллиона тенге потратят на новый Kia Sorento.
"Да, я буду его использовать, я буду на нем ездить, потому что другого нет. Я не могу пешеходом ходить по городу. Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром, он необходим. На нем завтра, может, не только я буду ездить, но и кто-то еще из аппарата акима", - заявил Марат Жундубаев.
Как отмечает местное издание, из-за возникшего вопроса о покупке нового авто аким Костаная обратился и к председателю городского маслихата.
"Чтобы таких вопросов не возникало в рабочей комиссии... Это, если хотите, претензия. Изучайте внимательно документы на своей комиссии, которые вы создаете. А не потом на самой сессии поднимайте вопросы... Неужели депутатов волнует этот вопрос? Этот автомобиль, он как ручка или компьютер, это тот механизм, которым аким и мои подчиненные должны проводить государственную политику. Это нормальное явление. Если бы я покупал Mercedes или какой-нибудь Jeep заоблачный - тогда ко мне были бы вопросы. Поэтому здесь я ничего такого страшного не вижу. И мы все делаем правильно в рамках законодательства. А депутатам нужно внимательно смотреть документы и потом задавать вопросы! А то потом на сессии один вопрос для журналистов вышел: покупка автомобиля для акима. Большое событие в области", - возмутился аким Костаная.
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