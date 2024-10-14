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14.10.2024, 15:48

“Я не могу пешеходом ходить по городу“ - аким Костаная о покупке авто на бюджетные деньги

Новости Казахстана 0 487

В Костанае на заседании постоянной комиссии маслихата акиму города пришлось прокомментировать покупку нового автомобиля, передает Tengrinews.kz со ссылкой на издание "Наша газета".

Марат Жундубаев. Фото: kstnews.kz
Марат Жундубаев. Фото: kstnews.kz

Как стало известно, на новый автомобиль для аппарата акима потратят 23 миллиона тенге. Необходимость покупки новой машины возникла из-за стопроцентного износа Lexus LX570 2010 года выпуска, которым аким Костаная пользовался ранее.

Вот как аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал корреспонденту издания "Наша Газета" вопрос о покупке нового автомобиля.

"Во-первых, автомобиль берется не персонально для меня. Он берется для аппарата акима города в пределах лимита. Чтобы было понятно: меняется Lexus LX570 2010 года выпуска. Вам объясняли, что очень много тратится на ремонт. У нас в аппарате бюджет небольшой, поэтому тратить пять миллионов тенге в год, я считаю, очень много", - ответил аким Костаная.

Он отметил, что конкурс на покупку автомобиля уже состоялся. 23 миллиона тенге потратят на новый Kia Sorento.

"Да, я буду его использовать, я буду на нем ездить, потому что другого нет. Я не могу пешеходом ходить по городу. Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром, он необходим. На нем завтра, может, не только я буду ездить, но и кто-то еще из аппарата акима", - заявил Марат Жундубаев.

Как отмечает местное издание, из-за возникшего вопроса о покупке нового авто аким Костаная обратился и к председателю городского маслихата.

"Чтобы таких вопросов не возникало в рабочей комиссии... Это, если хотите, претензия. Изучайте внимательно документы на своей комиссии, которые вы создаете. А не потом на самой сессии поднимайте вопросы... Неужели депутатов волнует этот вопрос? Этот автомобиль, он как ручка или компьютер, это тот механизм, которым аким и мои подчиненные должны проводить государственную политику. Это нормальное явление. Если бы я покупал Mercedes или какой-нибудь Jeep заоблачный - тогда ко мне были бы вопросы. Поэтому здесь я ничего такого страшного не вижу. И мы все делаем правильно в рамках законодательства. А депутатам нужно внимательно смотреть документы и потом задавать вопросы! А то потом на сессии один вопрос для журналистов вышел: покупка автомобиля для акима. Большое событие в области", - возмутился аким Костаная.

 

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