“Я не могу пешеходом ходить по городу“ - аким Костаная о покупке авто на бюджетные деньги

Марат Жундубаев. Фото: kstnews.kz

Как стало известно, на новый автомобиль для аппарата акима потратят 23 миллиона тенге. Необходимость покупки новой машины возникла из-за стопроцентного износа Lexus LX570 2010 года выпуска, которым аким Костаная пользовался ранее.

Вот как аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал корреспонденту издания "Наша Газета" вопрос о покупке нового автомобиля.

"Во-первых, автомобиль берется не персонально для меня. Он берется для аппарата акима города в пределах лимита. Чтобы было понятно: меняется Lexus LX570 2010 года выпуска. Вам объясняли, что очень много тратится на ремонт. У нас в аппарате бюджет небольшой, поэтому тратить пять миллионов тенге в год, я считаю, очень много", - ответил аким Костаная.

Он отметил, что конкурс на покупку автомобиля уже состоялся. 23 миллиона тенге потратят на новый Kia Sorento.

"Да, я буду его использовать, я буду на нем ездить, потому что другого нет. Я не могу пешеходом ходить по городу. Я считаю, что это правильно, раз мы покупаем свой автомобиль, который производит наш автопром, он необходим. На нем завтра, может, не только я буду ездить, но и кто-то еще из аппарата акима", - заявил Марат Жундубаев.

Как отмечает местное издание, из-за возникшего вопроса о покупке нового авто аким Костаная обратился и к председателю городского маслихата.