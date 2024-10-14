Названы десять самых популярных рейсов из Казахстана

В настоящее время из Казахстана выполняются регулярные международные рейсы в 32 страны. В комитете гражданской авиации назвали 10 направлений с наибольшим количеством рейсов из нашей страны, подробнее - на Tengri Travel .

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"В настоящее время из Казахстана выполняются регулярные международные рейсы в 32 страны по 132 маршрутам с частотой 778 рейсов в неделю (выполняются как казахстанскими, так и иностранными авиакомпаниями – прим. ред.). Из них 10 направлений, куда больше всего рейсов: Турция, Россия, ОАЭ, Грузия, Египет, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Индия и Германия", – говорится в ответе ведомства на официальный запрос редакции.

Таким образом, наибольшее количество рейсов из Казахстана летает: в Турцию, затем в Россию и далее в Объединенные Арабские Эмираты.

"На сегодняшний день Казахстан имеет прямое авиасообщение с 32 странами мира: Азербайджан, Армения, Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Грузия, Египет, Индия, Иран, Италия, Катар, Китай, Кувейт, Кыргызстан, Малайзия, Чехия, Монголия, Нидерланды, ОАЭ, Польша, РФ, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Турция, Узбекистан, Южная Корея, Мальдивы, Бахрейн, Черногория, Греция", – сообщили ранее в Минтранспорта.

Также ранее уточнялось, что Министерство транспорта "на постоянной основе проводит переговоры о расширении сотрудничества с авиационными властями иностранных государств".

Тем временем в КГА также сообщили, что Шанхай (Китай) является разрешенным пунктом для казахстанских авиакомпаний. Однако пока прямые рейсы туда из нашей страны не планируются.

"В настоящее время казахстанские авиакомпании не планируют открытие прямых рейсов. Также заявки от китайских авиакомпаний на выполнение рейсов не поступали", – отметили в КГА.

Кроме того, уточняется, что казахстанские авиакомпании в среднесрочной перспективе не планируют открывать рейсы в Косово. Также заявки от иностранных авиакомпаний на выполнение рейсов не поступали.