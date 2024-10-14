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14.10.2024, 17:10

В Казахстане начнут проверять расходы граждан, претендующих на помощь от государства

Новости Казахстана 0 423

Адресную социальную помощь (АСП) в Казахстане начнут оказывать по-новому. Об этом рассказала министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как отметила министр в кулуарах Мажилиса, при назначении АСП для соблюдения социальной справедливости в отношении налогоплательщиков, чьи средства идут на пополнение бюджета, планируется внедрить новые правила.

"Если человек претендует на активные государственные меры поддержки, он должен обязательно пройти социальный аудит. Мы работаем над этим вопросом, в ближайшее время будет закреплено. Социальный аудит покажет, нуждается человек в работе или не нуждается, в поддержке, выплатах и так далее", - сказала Светлана Жакупова.

По ее словам, новые меры находятся в разработке и на согласовании с государственными органами.

"Если человек претендует на меры государственной поддержки в рамках, например, назначения адресной социальной помощи, то, соответственно, лицо, которое отказалось от работы, которую ему предоставили... Мы же ему даем возможность, назначаем АСП и еще плюс даем работу, он говорит: "Я еще работать должен, что ли? Не буду работать. Буду получать только АСП". Мы ему говорим: "Извините, назначения адресной социальной помощи не будет", - пояснила глава Минтруда.

 

По задумке министерства адресная социальная помощь должна назначаться не только в зависимости от доходов, но и расходов. Для этого в Социальном кодексе будет введено понятие "социальный аудит".

"Понятие "социальный аудит" подразумевает, что человек сам задекларирует свои доходы и расходы. И потом уже будет идти назначение. Для него ничего не поменяется. К графе "доходы" появится графа "расходы", - сказала министр.

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