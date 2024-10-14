Стоит ли казахстанцам ожидать индексации пенсий и пособий

Глава Минтруда в кулуарах мажилиса рассказала, могут ли проиндексировать социальные выплаты на фоне укрепления доллара к тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

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В ответ на этот вопрос Светлана Жакупова заявила, что в Казахстане ежегодно индексируются пенсии и пособия.

"Вы знаете, что и без колебаний курса государство бережет у себя все социальные обязательства в части индексации. На сегодняшний день в бюджет уже заложены средства на индексацию с 1 января 2025 года", - заявила она.

По ее словам, в Казахстане порядка 44 выплат.

"Если сегодня, например, 65% от прожиточного минимума был размер базовой пенсионной выплаты, то мы со следующего года меняем его на 70. Если сегодня это 100% от прожиточного минимума – мы изменяем его на 110%, то есть вот эти вещи рассматриваются в долгосрочном порядке", - пояснила министр.

Напомним, о причинах, по которым на прошлой неделе доллар начал приближаться к отметке в 500 тенге, рассказали казахстанские экономисты. Однако далее 11 октября американская валюта подешевела более чем на 4 тенге. Средневзвешенный курс доллара составил 487,37 тенге, снизившись на 4,37 тенге с момента последних торгов.

В этот же день, 11 октября, Нацбанк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она вновь сохранена на уровне 14,25 % годовых.

На брифинге Нацбанка по базовой ставке глава ведомства высказался о соотношении доллара к тенге. По его словам, Нацбанк не ожидает установления курса на уровне 500 тенге и выше. Однако председатель НБ также отметил, что не может давать каких-либо обещаний относительно курса валют, а еще посоветовал казахстанцам не рассматривать доллары как инструмент сбережения.