18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
484.11
528.79
5.03
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
14.10.2024, 18:58

Стоит ли казахстанцам ожидать индексации пенсий и пособий

Новости Казахстана 0 5 316

Глава Минтруда в кулуарах мажилиса рассказала, могут ли проиндексировать социальные выплаты на фоне укрепления доллара к тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Иллюстративное фото: depositphoto
Иллюстративное фото: depositphoto
В ответ на этот вопрос Светлана Жакупова заявила, что в Казахстане ежегодно индексируются пенсии и пособия.

"Вы знаете, что и без колебаний курса государство бережет у себя все социальные обязательства в части индексации. На сегодняшний день в бюджет уже заложены средства на индексацию с 1 января 2025 года", - заявила она.

По ее словам, в Казахстане порядка 44 выплат.

"Если сегодня, например, 65% от прожиточного минимума был размер базовой пенсионной выплаты, то мы со следующего года меняем его на 70. Если сегодня это 100% от прожиточного минимума – мы изменяем его на 110%, то есть вот эти вещи рассматриваются в долгосрочном порядке", - пояснила министр.

Напомним, о причинах, по которым на прошлой неделе доллар начал приближаться к отметке в 500 тенге, рассказали казахстанские экономисты. Однако далее 11 октября американская валюта подешевела более чем на 4 тенге. Средневзвешенный курс доллара составил 487,37 тенге, снизившись на 4,37 тенге с момента последних торгов.

В этот же день, 11 октября, Нацбанк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она вновь сохранена на уровне 14,25 % годовых.

На брифинге Нацбанка по базовой ставке глава ведомства высказался о соотношении доллара к тенге. По его словам, Нацбанк не ожидает установления курса на уровне 500 тенге и выше. Однако председатель НБ также отметил, что не может давать каких-либо обещаний относительно курса валют, а еще посоветовал казахстанцам не рассматривать доллары как инструмент сбережения.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!