Снижение пенсионного возраста: депутат смутил вопросом министра

Министра труда и социальной защиты населения Светлану Жакупову спросили о планах по снижению пенсионного возраста для женщин в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Таким вопросом задался депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев во время правительственного часа в нижней палате Парламента.

"Планируете ли вы понижать пенсионный возраст для женщин, в первую очередь?", - спросил депутат министра труда.

Светлана Жакупова улыбнулась и взяла небольшую паузу перед тем, как ответить на вопрос.

"Вот думаю, как ответить вам... На сегодняшний день данный вопрос не рассматривается. Мораторий объявлен до 2027 года", - сказала в итоге глава Минтруда.

Светлана Жакупова добавила, что на сегодня в Казахстане рассматривается вопрос модернизации пенсионной системы.

"Вы знаете, что в обществе обсуждаются предложения экспертов, которые предлагают полностью пересмотреть, в частности, во-первых, управление пенсионными накоплениями; и изменить исчисление минимальной пенсионной выплаты от минимальной заработной платы. Она сегодня исчисляется как 65 процентов от прожиточного минимума", - пояснила Светлана Жакупова.

Министр подчеркнула, что в конечном итоге "все будет зависеть от возможностей бюджета".

Напомним, в декабре 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о "заморозке" пенсионного возраста для женщин. Планка пенсионного возраста для женщин будет зафиксирована на уровне 61 года до 2028 года.