Трагедия со срочником случилась во время караула в Приозерске

Пресс-служба Сухопутных войск прокомментировала несчастный случай, произошедший в воинской части Приозерского гарнизона в Карагандинской области, передает Tengrinews.kz.
14 октября этого года в одной из воинских частей Приозерского гарнизона военнослужащий срочной службы во время несения караульной службы совершил самострел в область головы из закрепленного оружия.
"Случай не связан с прохождением воинской службы. По предварительной информации, военнослужащий совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся следственные мероприятия. Стоит отметить, что военнослужащему до окончания установленного срока службы оставалось две недели", - говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Казахстана.
Командование Сухопутных войск выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.
"Его родным и близким будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Казахстана.
Напомним, в воскресенье, 13 октября, в одной из квартир Шахтинска нашли мертвым военнослужащего Национальной гвардии. В региональном командовании "Орталық" Нацгвардии сообщили, что мужчина действительно является их военнослужащим. По официальным данным, трагедия произошло во внеслужебное время.
"Он служил по контракту. По предварительным данным, военнослужащий совершил это на почве семейно-бытового конфликта", - сообщили в пресс-службе Нацгвардии МВД.
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