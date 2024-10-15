Трагедия со срочником случилась во время караула в Приозерске

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14 октября этого года в одной из воинских частей Приозерского гарнизона военнослужащий срочной службы во время несения караульной службы совершил самострел в область головы из закрепленного оружия.

"Случай не связан с прохождением воинской службы. По предварительной информации, военнослужащий совершил суицид на почве семейно-бытового конфликта. По данному факту возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются. Проводятся следственные мероприятия. Стоит отметить, что военнослужащему до окончания установленного срока службы оставалось две недели", - говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Казахстана.

Командование Сухопутных войск выразило соболезнования родным и близким военнослужащего.

"Его родным и близким будет оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении пресс-службы Сухопутных войск Казахстана.

Напомним, в воскресенье, 13 октября, в одной из квартир Шахтинска нашли мертвым военнослужащего Национальной гвардии. В региональном командовании "Орталық" Нацгвардии сообщили, что мужчина действительно является их военнослужащим. По официальным данным, трагедия произошло во внеслужебное время.