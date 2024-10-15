Полиция ищет плюющихся казахстанцев по соцсетям

Кадр из видео

Правоохранители опубликовали видео одного из таких случаев, зафиксированных видеорегистратором. В Павлодаре во время мониторинга социальных сетей был выявлен водитель Toyota Highlander, который нарушил правила, плюнув на дорогу на пересечении улиц Сураганова и Геринга. За это его оштрафовали на 3 МРП (11 076 тенге) по статье "Загрязнение мест общего пользования."

"Нетерпимость к любым правонарушениям является важным шагом к укреплению общественной безопасности", - отмечает полиция.

С начала года в Павлодарской области за подобные нарушения к административной ответственности привлекли 1678 человек.

Ранее в Казахстане предлагали заставлять плюющихся граждан подметать улицы.

Год назад в полиции Астаны сообщали, что жители столицы "наплевали" на 19 миллионов тенге.