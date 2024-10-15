Черчесов казахоязычному журналисту: Ты по-французски сейчас говоришь?

Астана. 14 октября. КазТАГ — Ты по-французски сейчас говоришь, ответил на вопрос казахоязычного журналиста главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов, сообщает Bes.Media.

фото: REUTERS/HANNAH MCKAY

«Ты по-французски сейчас говоришь?» - спросил главный тренер сборной РК по футболу Станислав Черчесов после вопроса на казахском языке.

13 октября состоялся матч Лиги наций УЕФА между сборной Казахстана и сборной Словении, где Казахстан проиграл со счетом 0:1.

Сообщается, что главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов после проигранного матча против Словении выступил на пресс-конференции и перебил одного из журналистов, который начал задавать вопрос на казахском языке.

Вместе с тем отмечается, что ранее на одной из пресс-конференций, когда журналист начал задавать вопрос на казахском языке, Станислав Черчесов ответил: «По-осетински можно тебе отвечать?» Позже в Казахстанской федерации футбола сообщили, что Черчесов начал изучать казахский язык.

Ранее Черчесова раскритиковали за то, что он за время работы в сборной так и не смог запомнить фамилии казахстанских игроков.

«На дворе уже пятый месяц как Станислав Черчесов возглавляет сборную Казахстана. И этот шовинист продолжает сеять межнац. Говорит не могу до сих пор выучить фамилии игроков. В смысле она за полгода, за кучу наших денег не выучил хотя бы фамилии Национальной сборной Казахстана по футболу?» - написала Нассима Корганбекова.

Вместе с тем отмечается, что Черчесов до сих пор не одержал ни одной победы.

«У него заработная плата 1.2 млн евро в год, за душой ноль голов, ноль побед и куча отвратительных высеров в адрес всего казахского», - добавила Корганбекова.

Ранее сообщалось, что восемь человек покинули исполнительный комитет Казахстанской федерации футбола (КФФ) после назначения Станислава Черчесова тренером футбольной сборной Казахстана.