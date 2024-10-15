Селфи для афериста: могут ли мошенники оформить кредит по фото?

В сети завирусилось видео, автор которого предупреждает, что нельзя делать селфи, так как якобы современные смартфоны с функцией биометрии лица позволяют любому, кто заполучит ваши снимки, оформить на вас кредит. Так это или нет, выясняла корреспондент Tengrinews.kz .

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ролик быстро разлетелся в сети. Информация вызвала бурное обсуждение, собрав сотни комментариев.

Чтобы выяснить, возможно ли такое в действительности, корреспондент Tengrinews.kz обратилась к члену ассоциации по развитию искусственного интеллекта Темирлану Зиятову.

Изучив ролик, эксперт пояснил, что, прежде чем злоумышленник получит биометрические данные жертвы, ему потребуется предоставить от нее все доступы и разрешения для мобильных приложений.

"На самом деле это видео не конкретизирует, в чем именно заключается опасность. Биометрия лица, так называемая FaceTech-технология, широко применяется, используя алгоритмы безопасности. Не каждое приложение имеет доступ к таким данным. То есть, прежде чем злоумышленник получит биометрические данные лица, так называемый "слепок", ему потребуется предоставить все доступы и разрешения для скачиваемых приложений или иного программного обеспечения, которое будет использовано. Это означает, что злоумышленнику нужно будет выполнить множество действий, чтобы украсть персональные данные. Поэтому маловероятно, что такой риск может стать массовым", - прокомментировал он.

При этом Зиятов отметил, что в Казахстане действительно существуют проблемы с цифровой гигиеной. Многие граждане игнорируют простые шаги безопасности, устанавливая легкие пароли на гаджетах либо вовсе не делая этого.