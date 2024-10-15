18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.42
531.39
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
15.10.2024, 07:33

Селфи для афериста: могут ли мошенники оформить кредит по фото?

Новости Казахстана 0 413

В сети завирусилось видео, автор которого предупреждает, что нельзя делать селфи, так как якобы современные смартфоны с функцией биометрии лица позволяют любому, кто заполучит ваши снимки, оформить на вас кредит. Так это или нет, выясняла корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Ролик быстро разлетелся в сети. Информация вызвала бурное обсуждение, собрав сотни комментариев.

Чтобы выяснить, возможно ли такое в действительности, корреспондент Tengrinews.kz обратилась к члену ассоциации по развитию искусственного интеллекта Темирлану Зиятову.

Изучив ролик, эксперт пояснил, что, прежде чем злоумышленник получит биометрические данные жертвы, ему потребуется предоставить от нее все доступы и разрешения для мобильных приложений.

"На самом деле это видео не конкретизирует, в чем именно заключается опасность. Биометрия лица, так называемая FaceTech-технология, широко применяется, используя алгоритмы безопасности. Не каждое приложение имеет доступ к таким данным. То есть, прежде чем злоумышленник получит биометрические данные лица, так называемый "слепок", ему потребуется предоставить все доступы и разрешения для скачиваемых приложений или иного программного обеспечения, которое будет использовано. Это означает, что злоумышленнику нужно будет выполнить множество действий, чтобы украсть персональные данные. Поэтому маловероятно, что такой риск может стать массовым", - прокомментировал он.

При этом Зиятов отметил, что в Казахстане действительно существуют проблемы с цифровой гигиеной. Многие граждане игнорируют простые шаги безопасности, устанавливая легкие пароли на гаджетах либо вовсе не делая этого.

"Я считаю, что в Казахстане существуют серьезные проблемы с цифровой гигиеной. Многие из нас не используют пароли на своих устройствах, предпочитая применять один и тот же пароль везде, что повышает уязвимость. Мы также часто забываем о простых мерах безопасности, таких как избегание переходов по неизвестным ссылкам в присутствии посторонних людей. Кроме того, распространены классические мошеннические схемы, когда злоумышленники представляются сотрудниками той или иной организации, финансового учреждения или другой компании.

Поэтому вероятность того, что биометрию лица будут использовать злоумышленники для доступа к банковским счетам, крайне мала. Я не слышал о подобных сценариях. Обычно банки сотрудничают с надежными провайдерами, которые предоставляют технологии FaceTech и биометрию лица, и такие технологии невозможно использовать везде и без ограничений", - резюмировал эксперт.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!