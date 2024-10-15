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15.10.2024, 07:58

Почему Бишимбаев не просил прощения, упав на колени? На вопрос ответил его адвокат

Новости Казахстана 0 903

13 мая в Астане завершился громкий судебный процесс по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам. Адвокат Ерлан Газымжанов, представлявший интересы осужденного, согласился дать откровенное интервью, передает Tengrinews.kz.

Коллаж ©️ Tengrinews.kz
Коллаж ©️ Tengrinews.kz

Напомним, основная линия защиты состояла в утверждении, что большинство травм Салтанат Нукенова нанесла себе сама. В своем выступлении в суде Бишимбаев охарактеризовал свою покойную супругу, находившуюся в гражданском браке, как вспыльчивого человека.

"Есть мнение, что если бы защита была построена по-другому, если бы Куандык Бишимбаев упал на колени и просил прощения, то исход мог бы быть другим, то есть, если бы он признал вину полностью, искренне попросил прощения, но искренности мы не увидели в нем", - такой вопрос журналист адресовала адвокату.

По словам Ерлана Газымжанова, признание вины "математически" было невыгодно его подзащитному.

"Здесь просто чистая математика. Он уже ранее был осужден, у него был опасный рецидив. Признался бы он или не признался, это смягчающее обстоятельство не перевесило отягчающие обстоятельства - признак опасного рецидива. Слова о неправильной защите - это просто ложь и бред неграмотных в юриспруденции людей, обывателей. В законе все строго написано", - ответил он.

В ходе интервью мы вспомнили про интервью, которое у родителей Бишимбаева взяла блогер Наталья Грейс. По словам адвоката, женщине никто не платил и спланированной кампанией ее громкие заявления не были.

"Я знаю, что Наталье Грейс никто не платил. Распространяли новость, что якобы Наталье Грейс заплатили Бишимбаевы 100 тысяч, вызвали из Москвы, якобы чтобы поддерживать Бишимбаева. Это же полная ложь. Мама, ей 80 с чем-то лет, несведущая ничего в социальных сетях, нашла Наталью Грейс и пригласила? Это же глупо выглядит, мы ее не знали", - утверждает Газымжанов.

Полное интервью с адвокатом Газымжановым смотрите на YouTube-канале TENGRI TV.

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