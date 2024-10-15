Что делать, когда полиция предлагает самостоятельно разрешить ДТП

Попадание в ДТП - ситуация, с которой никто не хочет сталкиваться, но которая может случиться с каждым. В такие моменты водитель ожидает поддержки и профессиональной помощи со стороны полиции. Однако нередко сотрудники полиции предлагают участникам ДТП самостоятельно урегулировать ситуацию, избегая оформления официальных протоколов. Что делать в такой ситуации и насколько это безопасно для участников происшествия, рассказывает Tengri Auto .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По словам юриста Жаслана Айтмаганбетова, по закону полицейские не имеют права предлагать самостоятельное урегулирование ДТП, однако такое случается нередко.

"Начнем с того, что сотрудники полиции не имеют правовых оснований предлагать участникам ДТП урегулировать ситуацию самостоятельно, без оформления документов. Подобные предложения незаконны, поскольку инспектор, выявивший нарушение правил дорожного движения, обязан обратиться в суд. Теперь главный вопрос: могут ли они предложить участникам самостоятельно решить вопрос? Нет, это неправильно с точки зрения закона. Однако понятно, что существуют ситуации, когда людям легче договориться на месте, особенно если ущерб незначителен. С легкими повреждениями иногда это действительно может быть выгоднее, чем платить штрафы и ждать официальной процедуры. Например, если речь идет о ремонте бампера, в условиях гололеда или другой незначительной аварии, может показаться, что проще урегулировать вопрос на месте, обменявшись днем", - комментирует юрист.

Но здесь, как отмечает Айтмаганбетов, есть важная деталь. Если участники ДТП заключили договор между собой, уехали с места происшествия и ничего официально не оформили, они больше не могут заявить о происшествии.

"Почему? Причины выезда с места ДТП без оформления предусмотрены законом, и обе стороны будут привлечены к ответственности за это нарушение. Нельзя убирать автомобиль с места ДТП, пока не завершено официальное оформление. Если же участники уезжают, оба будут нарушителями и обращение к органам уже не имеет смысла".

По словам Айтмаганбетова, распространенной ошибкой также является предложение техпаспорта или удостоверения в залог. Во-первых, такие документы можно восстановить, во-вторых, их изъятие может быть расценено как "незаконное изъятие документа", что может повлечь за собой административную ответственность для того, кто эти документы принял.

Итак, как правильно поступать?

Есть два пути: первый - организовать все официально по вызову сотрудников полиции, составить схему и протокол, обратиться в страховую компанию с дальнейшим урегулированием через нее. Второй: если стороны решают вопрос на месте, то они должны все оформить документально, чтобы избежать проблем в будущем.

Таким образом, уезжать с места ДТП без какого-либо оформления нельзя. Соглашаться на устаревшие договоренности и "ударять по рукам" тоже не стоит, так как это несет большие риски для второй стороны.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, если причиной ДТП стала неисправность авто. По словам юриста Данияра Байгабатова, существуют разные виды неисправностей ТС, из-за которых может возникнуть ДТП. От них же зависит степень вины того или иного человека. То есть ДТП может возникнуть по халатности самого водителя, который игнорирует элементарные требования по обслуживанию и ремонту своего ТС.