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15.10.2024, 09:24

Как досрочное изъятие пенсионных накоплений влияет на будущую пенсию в Казахстане

Новости Казахстана 0 497

Казахстанцы могут изъять часть своих пенсионных накоплений и потратить их на покупку жилья или лечение. Но тогда будущая пенсия уменьшится. Может ли она вовсе "исчезнуть", читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Если у казахстанца на счете в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) хранится значительная сумма, то он может использовать ее часть, чтобы улучшить свои жилищные условия или оплатить лечение.

Однако, как напомнили в ЕНПФ, перед тем, как использовать свои пенсионные накопления на "сторонние" цели, казахстанцы должны взвесить все "за" и "против", ведь после изъятия может заметно уменьшиться размер будущих пенсионных выплат.

Кроме того, воспользоваться накоплениями можно, только если их общая сумма превышает порог минимальной достаточности (ПМД). Для каждой возрастной группы он свой: в 2024 году, например, в 20 лет "минималка" составляет 3,26 млн тенге, в 40 лет – 6,1 млн тенге, а в 60 лет – 9,89 млн тенге.

А пенсионеры, размер пенсии которых составляет не менее 40% от утраченного дохода могут использовать до 50% своих накоплений.

По сути, ПМД является "неприкосновенной" суммой, которая должна остаться на счете после изъятия. Поэтому, к слову, некоторые казахстанцы не используют свои накопления – доступной суммы просто ни на что не хватит. Ранее аналитики подсчитали, сколько денег в среднем могут изъять вкладчики ЕНПФ.

Между тем, ПМД также является своеобразным "предохранителем". Благодаря ему казахстанцам не стоит переживать, что из-за изъятий они полностью лишатся будущей пенсии, ведь некоторая сумма для осуществления выплат все равно останется.

Впрочем, некоторые категорий граждан могут забрать все 100% накоплений. Это касается вкладчиков, которые оформили пенсионный аннуитет, а также получателей пенсионных выплат за выслугу лет. Но следует понимать, что такая возможность у них есть только благодаря наличию альтернативным выплатам.

Отметим, что накопительная пенсионная система Казахстана ориентирована, прежде всего, на обеспечение граждан после выхода на заслуженный отдых. На уровень будущей пенсии в том числе влияют регулярность и размер взносов.

Кроме того, пенсионные накопления казахстанцев также формируются благодаря инвестиционной деятельности Национального банка и частных компаний, которые являются управляющими активами ЕНПФ. О том, какой доход они приносят казахстанцам, мы ранее рассказывали здесь.

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