Будьте внимательны! Антикор обратился к казахстанцам

Антикоррупционная служба обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, которые используют название республиканской акции "Народный юрист", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, стремясь ввести в заблуждение все большее количество граждан Казахстана. Эти материалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, распространяются через мессенджеры и социальные сети.
"Мошенники пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе. Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением. Антикоррупционная служба напоминает, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются на бесплатной основе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что республиканская акция "Народный юрист" проводится исключительно в офлайн-формате.
"Просьба не доверять фальшивой рассылке, не переходить по сомнительным ссылкам, а также не перечислять денежные средства. В случае получения подобных звонков и рассылок просим незамедлительно сообщать о данных фактах в правоохранительные органы", - добавили в Антикоре.
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