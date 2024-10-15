Будьте внимательны! Антикор обратился к казахстанцам

Антикоррупционная служба обратилась к казахстанцам с предупреждением о мошенниках, которые используют название республиканской акции "Народный юрист", передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Сообщается, что мошенники распространяют в интернете поддельные видеоролики, стремясь ввести в заблуждение все большее количество граждан Казахстана. Эти материалы, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта, распространяются через мессенджеры и социальные сети.

"Мошенники пытаются заставить доверчивых людей переходить по ссылкам и предоставлять свои личные данные, якобы для связи с юристом на платной основе. Видеозаписи состоят из монтажных кадров и сопровождаются фальшивым звуковым сопровождением. Антикоррупционная служба напоминает, что все юридические консультации в рамках акции "Народный юрист" предоставляются на бесплатной основе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что республиканская акция "Народный юрист" проводится исключительно в офлайн-формате.