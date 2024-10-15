«Моя хата с краю»: почему казахстанские чиновники не несут ответственность за коррупцию подчиненных?

В 2019 году в Казахстане вступили в силу нормы законодательства, предусматривающие отставку чиновников за коррупцию подчиненных. Из СМИ мы часто слышим о задержании того или иного госслужащего. Однако о том, как часто руководители подают в отставку, почти не говорится. Редакция « Голоса народа » обратилась в Агентство по делам государственной службы и узнала, сколько политиков ушло в отставку из-за коррупции подчиненных.

Коллаж: Голос народа

Коротко о законе

10 декабря 2019 года вступил в силу закон РК «О внесении изменений и дополнений по вопросам государственной службы и противодействия коррупции». Согласно ему, руководитель должен подать в отставку, если его подчиненного признали виновным в коррупционном преступлении.

«Согласно пункту 3-1 статьи 60 Закона «О государственной службе Республики Казахстан» (далее – Закон), политические государственные служащие подают в отставку в случае, если по истечении трех месяцев со дня их назначения совершено коррупционное преступление лицами, определенными в Законе», – сообщили в пресс-службе АДГС.

Каждый чиновник несет ответственность лишь за своего непосредственного подчиненного. Например, министр подаст в отставку, если его заместители, ответственный секретарь, глава аппарата или руководители областных подразделений будут осуждены за коррупционное преступление. У акима области, города республиканского значения или столицы непосредственными подчиненными считаются его заместители, глава аппарата и акимы районов (городов областного значения). Замминистра подает в отставку, если руководитель подведомственного органа совершает коррупционное преступление. Заместитель акима области несет ответственность за руководителей исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета. Аким района отвечает за своих заместителей, главу аппарата, руководителей районных исполнительных органов и акимов сел, поселков и округов.

При этом подать в отставку не означает автоматически уйти с поста. Решение об этом принимает лицо, назначившее политического служащего на должность. И, как правило, чаще всего отставку отклоняют.

«Отставка принимается или дается мотивированный отказ государственным органом или должностным лицом, назначившим (избравшим) политического государственного служащего на эту государственную должность», – отмечается в документе агентства.

Кто следит за соблюдением закона?

Как сообщили в АДГС, они следят за привлечением к дисциплинарной ответственности руководителей за совершенные подчиненными коррупционные преступления.

«В соответствии с Положением об Агентстве Республики Казахстан по делам государственной службы (утверждено Указом Президента РК от 22.07.2019 г. № 74), Агентство ведет мониторинг привлечения к дисциплинарной ответственности первых руководителей государственных органов и руководителей самостоятельных структурных подразделений центральных и местных государственных органов за совершенные непосредственно подчиненными им государственными служащими коррупционные преступления (пункт 15 Положения). Кроме того, Агентство ведет мониторинг количества политических государственных служащих, прекративших государственную службу в связи с подачей в отставку», – говорится в сообщении ведомства.

Статистика

Всего за 9 месяцев 2024 года (с января по сентябрь) в отставку подали 7 политических государственных служащих. Из них отставка принята только у одного, остальные 6 чиновников, чьи отставки не были приняты, привлечены к дисциплинарной ответственности. Всего за пять лет в отставку подали 39 политических госслужащих, из них лишь 15 ушли с поста.