Новый порядок для оформления импортных авто введут в Казахстане

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СБКТС – это документ, подтверждающий, что автомобиль соответствует требованиям безопасности. Он обязателен при ввозе техники в Казахстан. Теперь лаборатория, которая проверяет документы при ввозе авто, может аннулировать сертификат безопасности в трех случаях:

по решению владельца до выпуска автомобиля;

если обнаружены проблемы в конструкции машины;

если нарушены правила проверки.

В 2024 году проверили 24 лаборатории, и 17 из них временно остановили работу. Штрафы составили более 21 миллиона тенге. Эти изменения помогают улучшить контроль за безопасностью автомобилей, которые въезжают в страну.

Ранее мы рассказывали о том, что делать, когда полиция предлагает самостоятельно разрешить ДТП. Попадание в ДТП - ситуация, с которой никто не хочет сталкиваться, но которая может случиться с каждым. В такие моменты водитель ожидает поддержки и профессиональной помощи со стороны полиции. Однако нередко сотрудники полиции предлагают участникам ДТП самостоятельно урегулировать ситуацию, избегая оформления официальных протоколов.

По словам юриста Жаслана Айтмаганбетова, по закону полицейские не имеют права предлагать самостоятельное урегулирование ДТП, однако такое случается нередко.