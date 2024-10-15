Бывшую казахстанку выдворили в Россию и запретили возвращаться пять лет

В Костанайской области на границе выявили молодую женщину с двойным гражданством, теперь ей запрещен въезд на территорию страны в течение 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Фото: ДП Костанайской области

По данным пресс-службы ДП региона, инцидент случился в Узункольском районе. Сотрудники миграционной службы совместно с пограничной службой КНБ РК выявили факт двойного гражданства у 24-летней гражданки Казахстана.

"При пересечении границы в ходе проверки на государственном пункте пропуска установлено, что в июле 2024 года она приобрела гражданство Российской Федерации, однако не уведомила об этом заинтересованные государственные органы в установленный срок – 30 дней. За нарушение миграционного законодательства женщина привлечена к административной ответственности. Судом ей назначено наказание в виде выдворения из страны с запретом на въезд в Республику Казахстан на срок 5 лет", – сообщили в полиции.

С начала 2024 года за использование документов, удостоверяющих личность гражданина РК, а также за несообщение о приобретении иностранного гражданства полицейские привлекли к административной ответственности более 40 граждан.

"За использование паспорта и (или) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан лицом, утратившим гражданство Республики Казахстан, предусмотрен штраф в размере 100 МРП (369 200 тенге). А за не сообщение в установленные законодательством РК сроки факта приобретения иностранного гражданства – штраф в размере 200 МРП (738 400 тенге) либо административное выдворение за пределы страны", – сообщили в ДП.