Голову жителя Хромтау нашли в морозильнике, подозреваемые задержаны

Голову жителя Хромтау обнаружили в морозильнике в Актюбинской области, передает Toppress со ссылкой на телеграм-канал “toppress.kz“, передает
“Житель города Хромтау Актюбинской области Денис Кузьменко, месяц находился в розыске у полиции. Родственники обратились в правоохранительные органы, когда мужчина вдруг неожиданно пропал”, – говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, что на днях, стало известно, что в ходе оперативных мероприятий, расчленённое тело мужчины полиция обнаружила за городом, в районе шламовых прудов в нескольких пакетах.
“Голову мужчины нашли в морозильнике у одного из подозреваемых. Сообщается, что мужчину убили в ходе пьяной драки на квартире его собутыльника. Предполагаемые подозреваемые задержаны. Возбуждено уголовное дело”, – добавили в публикации.
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