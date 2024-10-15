Голову жителя Хромтау нашли в морозильнике, подозреваемые задержаны

Голову жителя Хромтау обнаружили в морозильнике в Актюбинской области, передает Toppress со ссылкой на телеграм-канал “ Криминальный Казахстан “, передает toppress.kz

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“Житель города Хромтау Актюбинской области Денис Кузьменко, месяц находился в розыске у полиции. Родственники обратились в правоохранительные органы, когда мужчина вдруг неожиданно пропал”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что на днях, стало известно, что в ходе оперативных мероприятий, расчленённое тело мужчины полиция обнаружила за городом, в районе шламовых прудов в нескольких пакетах.