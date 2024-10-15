Акима Талгара освободили от должности

Акима города Талгара Бахыта Куришбекова освободили от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.

Бахыт Куришбеков. Фото: gov.kz

"За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгара - Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара - Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении.

Напомним, Бахыт Куришбеков победил на выборах акима города Талгара в июне 2022 года.

Бахыт Куришбеков родился 9 июня 1990 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Окончил колледж агробизнеса и менеджмента им. М. Бейсебаева, университет "Кайнар", Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева.

С 2015 по 2020 год занимал должность заместителя акима города Талгара.

До выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.