Акима Талгара освободили от должности

Акима города Талгара Бахыта Куришбекова освободили от должности, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.
"За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгара - Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгара - Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении.
Напомним, Бахыт Куришбеков победил на выборах акима города Талгара в июне 2022 года.
Бахыт Куришбеков родился 9 июня 1990 года в Енбекшиказахском районе Алматинской области. Окончил колледж агробизнеса и менеджмента им. М. Бейсебаева, университет "Кайнар", Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева.
С 2015 по 2020 год занимал должность заместителя акима города Талгара.
До выборов работал исполнительным секретарем Талгарского районного филиала партии Amanat.
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