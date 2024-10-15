Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане могут повышаться в случае ЧС на предприятиях

Вице-премьер – министр Нацэкономики Нурлан Байбазаров ответил на вопрос журналистов, как часто энергетические и водохозяйствующие предприятия имеют право повышать тарифы и каким может быть максимальное повышение, передает «Голос народа» .

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Байбазаров подчеркнул, что предприятия не имеют право повышать тарифы на свое усмотрение. Тариф в свою очередь утверждается раз в год инвестиционной программой.