Тарифы на коммунальные услуги в Казахстане могут повышаться в случае ЧС на предприятиях

Вице-премьер – министр Нацэкономики Нурлан Байбазаров ответил на вопрос журналистов, как часто энергетические и водохозяйствующие предприятия имеют право повышать тарифы и каким может быть максимальное повышение, передает «Голос народа».
Байбазаров подчеркнул, что предприятия не имеют право повышать тарифы на свое усмотрение. Тариф в свою очередь утверждается раз в год инвестиционной программой.
«Конечно, бывает, когда экстренно понадобится из-за ЧС. Тогда мы отдельно рассматриваем, такой порядок тоже есть. Мы стараемся, конечно, контролировать. Жестко контролируем уровень тарифов экономики», — сказал Байбазаров.
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