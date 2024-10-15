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15.10.2024, 14:50

Декларации каких чиновников смогут увидеть казахстанцы в 2025 году

Новости Казахстана 0 479

Министр финансов Мади Такиев рассказал, чьи декларации станут общедоступны для просмотра в 2025 году, передает «Голос народа».

Фото: Голос народа
Фото: Голос народа

«С 1 января 2025 года обязательной публикации подлежат декларации политических служащих. Вы всех увидите, за исключением особо охраняемых и так далее», — сказал Такиев.

Министр уточнил, что информация о доходах «конституционной четверки», то есть президента, премьер-министра и спикеров двух палат парламента, не будет опубликована. Журналисты поинтересовались, станут ли общедоступны декларации глав КНБ, МВД и Генпрокуратуры.

«В силу специфики их работы, вы их декларации не увидите. Глав имеется ввиду», — ответил министр.

Такиев пообещал, что первым покажет пример и опубликует свою декларацию в 2025 году.

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