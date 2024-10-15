Вырастет ли доллар до 600 тенге - комментарий министра нацэкономики

Министр национальной экономики Нурлан Байбазаров прокомментировал возможность увеличения курса доллара до 600 тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Когда правительство планировало прогнозные показатели экономики, мы установили средний курс. Запланированный и утвержденный годовой курс доллара в этом году — 460 тенге. В настоящее время мы не изменили этот прогноз. Если рассмотреть общую динамику года, в среднем мы приблизились к 460 тенге. Это очень важно. Если мы посмотрим на динамику движения курса на этом среднем уровне, сейчас он находится на уровне 460 тенге", — сказал Байбазаров на брифинге в правительстве.
По словам министра, этот прогноз не изменится до конца года.
"Мы внимательно следим за колебаниями курса. Тимур Муратович (Сулейменов, глава Нацбанка - прим.) вчера высказал свое мнение. Курс доллара устанавливается на рынке в зависимости от соотношения спроса и предложения. Поэтому, согласно текущему плану, до конца года будут поступать остаточные трансферты из Национального фонда. Это, безусловно, положительно скажется на том, чтобы курс не вырос слишком сильно", — добавил министр.
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