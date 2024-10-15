Вырастет ли доллар до 600 тенге - комментарий министра нацэкономики

"Когда правительство планировало прогнозные показатели экономики, мы установили средний курс. Запланированный и утвержденный годовой курс доллара в этом году — 460 тенге. В настоящее время мы не изменили этот прогноз. Если рассмотреть общую динамику года, в среднем мы приблизились к 460 тенге. Это очень важно. Если мы посмотрим на динамику движения курса на этом среднем уровне, сейчас он находится на уровне 460 тенге", — сказал Байбазаров на брифинге в правительстве.