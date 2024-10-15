"С большим уважением к казахскому языку": в Федерации футбола сделали заявление о скандале с Черчесовым

Казахстанская федерация футбола на своей странице в Instagram сделала официальное заявление о скандальной ситуации, которая случилась на пресс-конференции после матча Казахстан - Словения, передает NUR.KZ.

Скриншот: instagram.com / kff_team

После футбольного матча Казахстан - Словения, который прошел в минувшее воскресенье, в социальных сетях стало распространяться видео с послематчевой пресс-конференции.

На этом видео главный тренер национальной сборной, российский специалист Станислав Черчесов ответил журналисту, задававшему вопрос на казахском языке: "Ты по-французски сейчас говоришь?".

После чего на наставника сборной Казахстана обрушилась критика о неуважении к государственному языку.

После инцидента Казахстанская федерация футбола выступила с официальным заявлением.

"Этот вопрос был задан казахстанским журналистом Бегасылом Сейтхановым, который на тот момент был в футболке французского клуба ПСЖ на пресс-конференции и главный тренер ответил на него с долей юмора.

Заявляем, что Станислав Черчесов относится с большим уважением к казахскому языку и культуре нашей страны., а также активно изучает казахский язык", - заявили в КФФ.

Напомним, на дебютной пресс-конференции в должности главного тренера сборной Казахстана Черчесов выразил недоумение, когда ему адресовали вопрос на казахском языке и задал встречный вопрос: "По-осетински можно отвечать?".

После этого, стало известно, что специалист записался на курсы по изучению казахского языка.

Также, глава Казахстанской федерации футбола (КФФ) Адлет Барменкулов заявил, что тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову не нужно знать казахский язык.