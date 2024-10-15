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15.10.2024, 17:52

Блокировать SIM-карты и аккаунты предлагают при подозрении абонентов в мошенничестве

Новости Казахстана 0 572

В Казахстане предлагают создать отдельный колл-центр для борьбы с интернет-мошенниками, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Глава комитета по информбезопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов предложил новые меры в борьбе с злоумышленниками.

"Предлагаем создать в стране отдельный колл-центр, который бы собрал все случаи по подозрению на мошенничество. Мы сейчас ведем переговоры с КНБ. Думаю, этот колл-центр должен находиться на базе гостехнической службы, так как там есть уже учреждение по реагированию на компьютерные инциденты по номеру 1400. Но сейчас там принимают звонки только по киберпреступлениям, а если человека обманул мошенник – это не киберинцидент", – пояснил он.

Также, по его словам, нужно будет расширить штат существующей службы, то есть возникнет вопрос с финансированием.

"Представьте: в стране живет 20 млн человек, совершается много мошеннических действий. Значит, будет огромное количество звонков, нужно много операторов для их приема. Также необходима интеграция с антифрод-центром Нацбанка и операторов связи. В этом случае любой полученный сигнал от гражданина будет обрабатываться, и при подозрении на мошенничество можно заблокировать SIM-карту, аккаунты в мессенджерах. Банки будут знать о том, что этот номер мошеннический, любые операции с ним будут приостановлены в приложениях", – отметил Абдикаликов.

Он пояснил, что ведомство работает над данным проектом.

Кроме того, глава комитета предложил увеличить штрафы за злоупотребление доступом к медицинским информсистемам.

"За это человек может получить срок до семи лет по УК. Но чаще назначают только штрафы в 15 МРП (55,3 тыс. тенге), а если человек согласен с наказанием, то может оплатить в течение недели только 7,5 МРП (27,6 тыс. тенге). Для организации суммы немного больше. Мы выступаем за то, чтобы эти штрафы увеличить пока в два-три раза. На самом деле, следуя зарубежному опыту, мы бы хотели бы сделать оборотные штрафы, то есть 1% от выручки организации. Я думаю, тогда главврачи сами лично следили бы за медсестрами, чтобы они не баловались в информсистемах", – считает он.

Кибернарушений, добавил он, меньше не становится.

"Мы даже видим всплеск: в прошлом году было 38 проверок по защите персональных данных, в этом году уже 50. И порядка 300 жалоб от граждан мы получили по фактам нарушения их прав на защиту персональных данных", – резюмировал Абдикаликов.

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