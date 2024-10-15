Казахстанку посадили из-за фотографии супруга

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Как сообщили в прокуратуре, гражданка Н. на почве ревности распространила интимную фотографию своего супруга через WhatsApp.

"С учетом настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры города Уральска вина подсудимой полностью доказана. Приговором Уральского городского суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы по статье 147 Уголовного кодекса ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите")", - сообщили в прокуратуре.

На аналогичный срок в места лишения свободы отправился гражданин И., который распространил приватную фотографию своей супруги. Приговоры вступили в законную силу.

С учетом актуальности вопроса прокуратура Западно-Казахстанской области призывает всех граждан и юридических лиц соблюдать закон и уважать права и достоинство других.