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15.10.2024, 18:23

Казахстанку посадили из-за фотографии супруга

Новости Казахстана 0 1 313

Жительницу Уральска осудили из-за фотографии супруга. Подробности сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт надзорного органа.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в прокуратуре, гражданка Н. на почве ревности распространила интимную фотографию своего супруга через WhatsApp.

"С учетом настойчивой позиции государственного обвинителя прокуратуры города Уральска вина подсудимой полностью доказана. Приговором Уральского городского суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы по статье 147 Уголовного кодекса ("Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства о персональных данных и их защите")", - сообщили в прокуратуре.

На аналогичный срок в места лишения свободы отправился гражданин И., который распространил приватную фотографию своей супруги. Приговоры вступили в законную силу.

С учетом актуальности вопроса прокуратура Западно-Казахстанской области призывает всех граждан и юридических лиц соблюдать закон и уважать права и достоинство других.

"Распространение материалов частной жизни без согласия может не только нанести серьезный моральный вред, но и повлечь за собой уголовную ответственность на срок до шести лет лишения свободы. Кроме того, мы также напоминаем о важности цифровой безопасности: необходимо быть внимательными к тому, какими материалами и с кем вы делитесь в интернете", - добавили в прокуратуре.

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