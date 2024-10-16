Банки продавали личную информацию казахстанцев

Председатель Комитета информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов подтвердил информацию о том, что некоторые казахстанские банки передавали персональные данные своих клиентов третьим лицам, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Соответствующий вопрос Абдикаликову задали сегодня на брифинге СЦК.

"Да, к сожалению, такие факты имеются. Более того, в этом году, как и в прошлом, мы проверяли банки второго уровня. Мы наказывали их за эти нарушения", - сказал Абдикаликов.

Председатель комитета заверил, что такие факты носят точечный характер.

"Соответственно, здесь необходима гражданская позиция самих граждан. То есть они обязательно нам должны об этом сообщить. Мы наказываем юридическое лицо, то есть мы штрафуем сам банк как юридическое лицо. Но точной статистики нет", - добавил он.

Сегодня Абдикаликов рассказал об идее создать call-центр, где будут собраны все случаи по подозрению в мошенничестве.