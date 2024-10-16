Казахстанцы смогут влиять на размер зарплаты госслужащих

С 2025 года казахстанцы смогут оценивать работу государственных служащих онлайн и напрямую влиять на их заработную плату. Об этом рассказали в центре исследований анализа и оценки эффективности при Высшей аудиторской палате, передает Tengrinews.kz .

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Как сообщается, до 2029 года работа всех госорганов будет полностью оцифрована, а у чиновников с низким рейтингом снизится размер заработной платы.

Сейчас в Казахстане проводят исследование в направлении полной цифровизации работы госаппарата. По словам руководителя научных проектов центра исследований анализа и оценки эффективности Бауыржана Бокаева, это необходимо для укрепления взаимосвязи между гражданами и госслужащими.

"Модели управления из таких стран, как Великобритания, Сингапур и США, служат примером для внедрения в Казахстане лучших практик в области меритократии, цифровизации и повышения эффективности госаппарата", - рассказал Бокаев.

Разработана методика по которой казахстанцы будут оценивать знания и умения госслужащих, необходимые им для исполнения должностных обязанностей в зависимости от области и вида деятельности. Детали разработчики методики не уточняют.