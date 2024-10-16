Кто платит штраф за непристегнутого пассажира авто в Казахстане

Требования к ремню безопасности затрагивают не только водителей, но и всех пассажиров, в том числе на задних сидениях. Ответственность также будут нести все нарушители. Об этом читайте на NUR.KZ.
Однако казахстанцы нередко могут игнорировать это правило. При этом обычно считается, что штраф выписывают только водителям.
Как выяснили журналисты NUR.KZ, ответственность предусмотрена для всех лиц, находящихся в машине.
Согласно ответу Департамента полиции Алматы на официальной запрос, водители обязаны "при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями" (подпункт 5 пункта 9 главы 2 Правил дорожного движения).
А если будет допущено нарушение по данному требованию, то последует административная ответственность в рамках статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП) "Несоблюдение требований при перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения".
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов
При этом данная статья подразумевает два вида ответственности и составляется в отношении водителя, перевозящего пассажира с нарушением ПДД. А сумма штрафа составит 5 МРП, или 18 460 тенге на 2024 год.
Так, водителя могут наказать на эту сумму в двух случаях:
При повторном правонарушении (в обоих случаях) в течение года после выписки штрафа сумма увеличится до 10 МРП (36 920 тенге).
При этом отдельное наказание грозит и пассажирам.
"В соответствии подпункту 1 пункта 21 главы 4 ПДД пассажиры обязаны: «при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими (с учетом подпункта 5 пункта 9 главы 2 ПДД), а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме».
В случае неисполнения требования настоящих Правил, в отношении пассажира так же составляется административный протокол согласно статье 615 КоАП «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения», – указывается в ответе Департамента полиции Алматы.
Соответственно, пассажиров тоже могут наказать штрафом в размере 2 МРП (7 384 тенге на 2024 год). А при повторном нарушении в течение года сумма увеличится до 10 МРП (73 840 тенге).
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