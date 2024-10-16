Кто платит штраф за непристегнутого пассажира авто в Казахстане

Требования к ремню безопасности затрагивают не только водителей, но и всех пассажиров, в том числе на задних сидениях. Ответственность также будут нести все нарушители. Об этом читайте на NUR.KZ.

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При передвижении на автомобильных транспортных средствах важно соблюдать правило использования ремней безопасности. Они позволяют защитить здоровье водителя и пассажиров в случае возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Однако казахстанцы нередко могут игнорировать это правило. При этом обычно считается, что штраф выписывают только водителям.

Как выяснили журналисты NUR.KZ, ответственность предусмотрена для всех лиц, находящихся в машине.

За что и сколько платят водители

Согласно ответу Департамента полиции Алматы на официальной запрос, водители обязаны "при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями" (подпункт 5 пункта 9 главы 2 Правил дорожного движения).

А если будет допущено нарушение по данному требованию, то последует административная ответственность в рамках статьи 593 Кодекса об административных правонарушениях РК (КоАП) "Несоблюдение требований при перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения".

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

При этом данная статья подразумевает два вида ответственности и составляется в отношении водителя, перевозящего пассажира с нарушением ПДД. А сумма штрафа составит 5 МРП, или 18 460 тенге на 2024 год.

Так, водителя могут наказать на эту сумму в двух случаях:

если водитель сам не пристегнулся;

если водитель был пристегнут, но перевозил непристегнутых пассажиров.

При повторном правонарушении (в обоих случаях) в течение года после выписки штрафа сумма увеличится до 10 МРП (36 920 тенге).

При этом отдельное наказание грозит и пассажирам.

Штраф для непристегнутого пассажира

"В соответствии подпункту 1 пункта 21 главы 4 ПДД пассажиры обязаны: «при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми ими (с учетом подпункта 5 пункта 9 главы 2 ПДД), а при поездке на мотоцикле – быть в застегнутом мотошлеме».

В случае неисполнения требования настоящих Правил, в отношении пассажира так же составляется административный протокол согласно статье 615 КоАП «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения», – указывается в ответе Департамента полиции Алматы.

Соответственно, пассажиров тоже могут наказать штрафом в размере 2 МРП (7 384 тенге на 2024 год). А при повторном нарушении в течение года сумма увеличится до 10 МРП (73 840 тенге).