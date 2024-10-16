TikTok в Казахстане блокировать не будут, но есть условие

Председатель Комитета информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов заявил, что платформу TikTok в Казахстане блокировать не будут, пока она выполняет требования страны, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Об этом Абдикаликов сказал на брифинге СЦК, отвечая на вопрос о возможности блокировки платформы при обнаружении противоправного контента или утечки персональных данных.

Руслан Абдикаликов отметил, что мониторингом противоправного контента в Интернете и ограничением доступа к такой информации занимается Министерство культуры и информации.

"Ни одной жалобы от граждан нашей страны о том, что имеются факты распространения персональных данных на платформе TikTok, мы пока не получали. (...) Если мы обнаружим такие факты, соответственно, мы будем взаимодействовать с администрацией TikTok, во-первых, напрямую. Во-вторых, понятное дело, что по законодательству о связи мы обратимся к нашим коллегам, для того чтобы предписание уже вынесли они, если наши переговоры окажутся безуспешными. И как самая крайняя мера, она, в принципе, грозит любой платформе в нашей стране, которая отказывается выполнять законные требования нашей страны, она может быть ограничена. Это касается не только TikTok, это любой платформы касается", - сказал Абдикаликов.

В Комитете информационной безопасности Минцифры также подтвердили информацию о том, что приложение Telegram планирует открыть в Казахстане свой офис и назначить официального представителя.