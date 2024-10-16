О массовом техническом сбое в приложении заявил собственник Freedom Bank

В приложении Freedom SuperApp в Казахстане произошел технический сбой. Собственник банка и главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов записал видеообращение и обещал компенсацию, передает Tengrinews.kz .

Фото: depositphotos.com

По словам Турлова, "случился сбой при обновлении приложения и зациклилась рассылка тестового уведомления".

В итоге клиенты банка получили кучу текстовых пушей с технической информацией.

"Мы приложим абсолютно все усилия, чтобы эта ситуация не повторялась. Мы просим прощения у вас и начислим каждому человеку, который получил это уведомление, 4 единицы валюты Freedom, который стоит уже почти пять тенге, за каждое уведомление, которое по ошибке мы вам доставили. Считайте пуши и ждите компенсации!" - заявил Тимур Турлов.

Ранее на брифинге СЦК у председателя Комитета информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслана Абдикаликова спросили, достоверна ли информация о том, что у Freedom Bank взломаны цифровые коды.

Абдикаликов ответил, что к ним такая информация не поступала.