Сколько денег можно получить за сдачу оружия и боеприпасов в Казахстане

Незарегистрированное огнестрельное оружие можно сдать в полицию и получить за это деньги. При этом также принимаются различные боеприпасы и взрывоопасные вещества. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Иллюстративное фото: Getty Images / Yevgeniy Sambulov

При этом совершеннолетние жители, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Главное, чтобы оно не было добыто незаконным путем.

Получить вознаграждение также можно в любое время, обратившись в местные отделы полиции с соответствующим заявлением. При этом сдать можно не только огнестрельное оружие.

Что можно сдать за деньги

Согласно "Правилам добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", совершеннолетние казахстанцы могут добровольно сдать:

огнестрельное оружие – оружие, в котором выбрасывание пули, снаряда, гранаты из канала ствола происходит в результате воздействия энергии порохового или иного заряда;

взрывчатое вещество – вещество, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

боеприпасы (патроны) - устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида и поражения цели.

Вознаграждение не выплачивается, если указанные предметы не признаны относящимися к указанным категориям в результате экспертизы, а также в случаях, когда они числятся как "зарегистрированное" или "криминальное оружие".

Также не принимаются самодельные боеприпасы, патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images

Сколько денег можно получить

Согласно пункту 17 указанных правил, сумма выплачиваемых казахстанцам денег зависит от вида сданного опасного предмета:

огнестрельное автоматическое нарезное оружие – до 100 МРП ( 369 200 тенге в 2024 году) за каждую единицу;

в 2024 году) за каждую единицу; огнестрельное нарезное длинноствольное оружие (винтовки, карабины) – до 50 МРП ( 184 600 тенге ) за единицу;

) за единицу; огнестрельное нарезное короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы) – до 40 МРП ( 147 680 тенге );

); огнестрельное гладкоствольное оружие – до 30 МРП ( 110 760 тенге );

); травматический пистолет или револьвер – до 10 МРП ( 36 920 тенге ) за единицу;

) за единицу; гранаты, мины, взрывчатые устройства и артиллерийские снаряды – до 7 МРП ( 25 844 тенге ) за каждую штуку;

) за каждую штуку; взрывчатые вещества – до 6 МРП ( 22 152 тенге ) за каждые 1 000 грамм;

) за каждые 1 000 грамм; патроны калибра более 5,6 мм к нарезному оружию – до одной тридцать пятой МРП ( 105,5 тенге ) за каждую единицу;

) за каждую единицу; патроны калибра 5,6 мм к нарезному (мелкокалиберному) оружию – до одной сто пятнадцатой МРП (32 тенге) за каждую единицу.

При этом размер выплаты может уменьшиться до 30% от рекомендуемой стоимости в зависимости от технического состояния предметов вооружения (пункт 18 указанных правил).

Таким образом, казахстанцы в возрасте от 18 лет могут добровольно сдать в отделы полиции ранее не зарегистрированные оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы за вознаграждение.