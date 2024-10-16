Сколько денег можно получить за сдачу оружия и боеприпасов в Казахстане

Незарегистрированное огнестрельное оружие можно сдать в полицию и получить за это деньги. При этом также принимаются различные боеприпасы и взрывоопасные вещества. Об этом читайте в материале NUR.KZ.
При этом совершеннолетние жители, добровольно сдавшие огнестрельное оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Главное, чтобы оно не было добыто незаконным путем.
Получить вознаграждение также можно в любое время, обратившись в местные отделы полиции с соответствующим заявлением. При этом сдать можно не только огнестрельное оружие.
Согласно "Правилам добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", совершеннолетние казахстанцы могут добровольно сдать:
Вознаграждение не выплачивается, если указанные предметы не признаны относящимися к указанным категориям в результате экспертизы, а также в случаях, когда они числятся как "зарегистрированное" или "криминальное оружие".
Также не принимаются самодельные боеприпасы, патроны к гладкоствольному, газовому и травматическому оружию.
Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov / Getty Images
Согласно пункту 17 указанных правил, сумма выплачиваемых казахстанцам денег зависит от вида сданного опасного предмета:
При этом размер выплаты может уменьшиться до 30% от рекомендуемой стоимости в зависимости от технического состояния предметов вооружения (пункт 18 указанных правил).
Таким образом, казахстанцы в возрасте от 18 лет могут добровольно сдать в отделы полиции ранее не зарегистрированные оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы за вознаграждение.
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