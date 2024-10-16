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16.10.2024, 08:58

“За то, что не поздоровался“: суд в Павлодаре вынес решение по делу об убийстве

Новости Казахстана 0 514

В специализированном межрайонном уголовном суде Павлодарской области вынесли приговор жителю села Айнаколь города Аксу Павлодарской области за убийство мужчины, который не поздоровался с ним, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Его судили по статье 99 Уголовного кодекса, части первой, то есть за "противоправное умышленное причинение смерти".

Суд установил, что в апреле этого года группа знакомых мужчин распивала спиртные напитки во дворе дома. Между ними возник конфликт, и один из них позвонил своему дяде, чтобы он разобрался с обидчиком.

"Приехав по указанному адресу, Е., используя малозначительный повод, что обидчик племянника не поздоровался с ним, из чувства внезапно возникшей злобы и личной неприязни решил убить последнего. Реализуя свои преступные намерения, он схватил обидчика за шею, поднял, стал душить, нанося при этом удары по различным частям тела. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, Е. скрылся с места совершения уголовного правонарушения. Потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить виновному 9 лет лишения свободы. Подсудимый и его адвокат просили переквалифицировать действия Е. как "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и назначить минимальное наказание по этой статье.

Мать потерпевшего также просила назначить подсудимому минимальную меру наказания.

"При назначении наказания судом учтены смягчающие вину обстоятельства: частичное признание вины, положительные характеристики по месту жительства и работы, ранее не судим, наличие на иждивении троих малолетних детей. Обстоятельств, отягчающих ответственность и наказание в отношении подсудимого Е., суд не установил", - говорится в постановлении суда.

Мужчину осудили по части первой статьи 99 "Убийство" и приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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