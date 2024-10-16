Назван средний размер пенсии в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По данным ведомства, с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 триллиона 803 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено – 882,8 миллиарда тенге, солидарной пенсии – 1 триллион 920,2 миллиарда тенге.

Сколько в стране пенсионеров и сколько они получают

"По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 211 тенге, базовой пенсии - 42 599 тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре средний размер совокупной пенсии составил 131 872 тенге, в том числе размер солидарной пенсии – 89 436 тенге, базовой пенсии – 42 628 тенге.