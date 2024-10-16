С казахстанца потребовали вернуть "переплаченные" 13 млн тенге пенсии: на следующий день он умер

Верховный суд Казахстана (ВС РК) поставил точку в деле о якобы переплаченных пенсионеру выплат за несколько лет, сообщает Zakon.kz.

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По информации ВС РК, 73-летний мужчина получал пенсию по возрасту с 2000 по 2021 годы.

При назначении пенсионных выплат он предоставил справку из архива Бескарагайского района Семипалатинской области о проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска.

"При проверке уполномоченным органом в 2021 году сведения о его проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска подтвердились частично. Со ссылкой на неправомерное получение повышенной пенсии был произведен перерасчет ее размера с установлением излишне выплаченных ему более 13 млн тенге", – рассказали в суде.

15 июля 2021 года пенсионеру вручили претензию-уведомление о возврате излишне выплаченных сумм и вынесении решения об отказе в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права, а также о необходимости обратиться за назначением пенсии на общих основаниях. А 16 июля 2021 года пенсионер умер.

Тогда Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с вдовы, как с наследника, более 13 млн тенге излишне выплаченной пенсии.

"По мнению уполномоченного органа, в действиях пенсионера имело место неосновательное обогащение и наследник должен отвечать по обязательствам наследодателя", – продолжили в суде.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого иска, а апелляция отменила решение, удовлетворив иск министерства.

В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело, указала на следующее:

– пенсионер предоставил архивную справку, подтверждающую его проживание в зоне чрезвычайного радиационного риска;

– впоследствии архивные сведения частично не подтвердились, однако вина пенсионера в предоставлении недостоверной информации не установлена, архивные справки предоставлены государственным архивом и до предоставления права на пенсию проверялись истцом;

– согласно ГК, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы, предоставленные гражданину при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования, в том числе пенсия;

– апелляция необоснованно возложила обязанность по возмещению излишне выплаченной пенсии на вдову.

Таким образом, Верховный суд, указав на то, что наследники не обязаны отвечать по обязательствам наследодателя, если не установлена его вина в причинении ущерба, оставил в силе решение суда первой инстанции.