18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.93
532.4
5.04
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
16.10.2024, 09:40

С казахстанца потребовали вернуть "переплаченные" 13 млн тенге пенсии: на следующий день он умер

Новости Казахстана 0 635

Верховный суд Казахстана (ВС РК) поставил точку в деле о якобы переплаченных пенсионеру выплат за несколько лет, сообщает Zakon.kz.

Фото: pexels
Фото: pexels

По информации ВС РК, 73-летний мужчина получал пенсию по возрасту с 2000 по 2021 годы.

При назначении пенсионных выплат он предоставил справку из архива Бескарагайского района Семипалатинской области о проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска.

"При проверке уполномоченным органом в 2021 году сведения о его проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска подтвердились частично. Со ссылкой на неправомерное получение повышенной пенсии был произведен перерасчет ее размера с установлением излишне выплаченных ему более 13 млн тенге", – рассказали в суде.

15 июля 2021 года пенсионеру вручили претензию-уведомление о возврате излишне выплаченных сумм и вынесении решения об отказе в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права, а также о необходимости обратиться за назначением пенсии на общих основаниях. А 16 июля 2021 года пенсионер умер.

Тогда Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с вдовы, как с наследника, более 13 млн тенге излишне выплаченной пенсии.

"По мнению уполномоченного органа, в действиях пенсионера имело место неосновательное обогащение и наследник должен отвечать по обязательствам наследодателя", – продолжили в суде.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого иска, а апелляция отменила решение, удовлетворив иск министерства.

В свою очередь, судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело, указала на следующее:

– пенсионер предоставил архивную справку, подтверждающую его проживание в зоне чрезвычайного радиационного риска;

– впоследствии архивные сведения частично не подтвердились, однако вина пенсионера в предоставлении недостоверной информации не установлена, архивные справки предоставлены государственным архивом и до предоставления права на пенсию проверялись истцом;

– согласно ГК, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы, предоставленные гражданину при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования, в том числе пенсия;

– апелляция необоснованно возложила обязанность по возмещению излишне выплаченной пенсии на вдову.

Таким образом, Верховный суд, указав на то, что наследники не обязаны отвечать по обязательствам наследодателя, если не установлена его вина в причинении ущерба, оставил в силе решение суда первой инстанции.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
maksimsh
maksimsh
бездушная машина бюрократии переедет и не заметит
16.10.2024, 04:43
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!