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16.10.2024, 10:31

Когда высококачественный интернет со дна Каспия дойдет до казахстанцев?

Новости Казахстана 0 525

Решение о прокладке оптоволоконного кабеля по дну Каспийского моря принималось на уровне правительств стран, которые омывает Каспий — Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. Такой проект нацелен на улучшение интернет-инфраструктуры, увеличение пропускной способности и снижение затрат на связь, что немаловажно для казахстанцев. Однако реализация проекта затянулась. «Голос народа» узнавал, когда интернет-кабель по дну Каспия будет проложен и наконец-таки казхастанцы ощутят его пользу на себе.

Коллаж: Голос народа
Коллаж: Голос народа

В 2022 году стало извсетно, что Казахстан решил провести оптоволоконный интернет по дну Каспия до Азербайджана.

В 2023 году уже был подписан договор о создании совместного предприятия, ответственного за строительство и эксплуатацию Trans-Caspian Fiber Optic Cable Project (TCFO) – проект волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

В Минцифры уточнили, что вышеуказанный проект должен проложить коммуникационный маршрут на Европу.

Планировалось, что работы займут около двух лет. Но к реализации проекта приступили не сразу.

Зимой 2023 года сообщалось, что волоконно-оптическую линию по дну Каспия планируют проложить до конца 2024 года. Однако сегодня мы видим, что завершить работы в указанный срок не получилось.

Уже 2 сентября текущего года выступая с посланием народу, Касым-Жомарт Токаев высказался о том, что 2025 году предстоит завершить и проект прокладки волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Мы поинтересовались в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП), что помешало вовремя завершить работы. Однако точного ответа не получили.

«На сегодняшний день определен подрядчик для строительства волоконно-оптической линии связи, ведется работа по заключению договора», – сообщили в комитете телекоммуникаций.

Длина интерент-канала по дну Каспийского моря составит 370 километров.

Отметим, что проект реализуется за счет внебюджетных средств. Для реализации проекта со стороны АО «Казахтелеком» будет направлена сумма в размере 50%, оставшуюся часть направит ООО «AzerTelecom International».

Известно, что инвестиции операторов связи Казахстана и Азербайджана - более 23 миллиардов тенге ($50,6 млн).

«Срок завершения проекта 2025 год. Данный проект не повлияет на мобильную связь в стране», – кратко ответили в ведомтсве.

На что же тогда национальный оператор связи потратил более 25 млн долларов? Предполагается, что после запуска TCFO казахстанцев обеспечат куда более быстрым проводным интернетом, чем сейчас. Подводная ВОЛС через Каспийское море позволит улучшить сетевую связность и повысить отказоустойчивость сети для Казахстана.

Ну а сбудутся ли пророчества чиновников, узнаем в 2025 году.

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