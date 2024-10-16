Майор полиции Бакытжан Казахстанов на тракторе насмерть задавил сельчанина

Уральск. 16 октября. КазТАГ ­– Майор Бакытжан Казахстанов на тракторе насмерть задавил сельчанина в Западно-Казахстанской области, сообщает «Уральская неделя».

Фото с сайта kaztag.kz

«Трагедия случилась днем 13 октября в поселке Булдурты в Сырымском районе. Майор полиции Бакытжан Казахстанов, находясь за рулем трактора МТЗ-80, наехал на 45-летнего Ерика Сегизова. Мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи», - говорится в сообщении.

По информации полиции, полицейский дал дал признательные показания и был водворен в ИВС, но через три дня его отпустили.

Возбуждено уголовное дело по статье 345 часть 3 (нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Почему майор полиции оказался за рулем трактора в Булдурте, при том, что он живет в поселке Жымпиты, остается пока вопросом», - пишет местное издание.