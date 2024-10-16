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16.10.2024, 11:29

“Одна SIM-карта в одни руки“. В Казахстане предложили ввести номерной план

Новости Казахстана 0 527

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) предложили ограничить продажу SIM-карт физическим и юридическим лицам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Сегодня во время заседания Мажилиса депутаты подняли тему участившихся случаев мошенничества в стране. Вице-министр цифровизации Асхат Оразбек заявил о намерении ведомства выйти с предложением об ограничении продажи SIM-карт в одни руки.

"Сейчас мошенники работают по социальным сетям. WhatsApp в основном используют. Но WhatsApp блокировать операторов связи не может. (...) Мы будем законодательно выходить с инициативой - вернуть номерной план государству. (...) Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотовый или для городского использования на портале электронного правительства либо через через мобильное приложение eGov mobile. Кроме того, мы ограничим количество SIM-карт на одно физическое лицо. И юридические лица, которые получают сейчас без контроля, может быть, SIM-карты для коммерческого использования, они должны будут по каждому номеру обосновывать его использование. С такими инициативами мы в ближайшее время выйдем", - заявил чиновник.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Сейчас у всех двухсимочные телефоны. Хотя бы по две сим карты нужно разрешить. Например у меня на одной симке банки, а на второй всякие там ватцапы и т.д. И тот, на котором банк я никому не даю и нигде его не указываю и не "свечу". Это будет правильно!
16.10.2024, 07:01
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