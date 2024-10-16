“Одна SIM-карта в одни руки“. В Казахстане предложили ввести номерной план

Сегодня во время заседания Мажилиса депутаты подняли тему участившихся случаев мошенничества в стране. Вице-министр цифровизации Асхат Оразбек заявил о намерении ведомства выйти с предложением об ограничении продажи SIM-карт в одни руки.

"Сейчас мошенники работают по социальным сетям. WhatsApp в основном используют. Но WhatsApp блокировать операторов связи не может. (...) Мы будем законодательно выходить с инициативой - вернуть номерной план государству. (...) Мы вернем номерной план государству, и граждане будут получать номер сотовый или для городского использования на портале электронного правительства либо через через мобильное приложение eGov mobile. Кроме того, мы ограничим количество SIM-карт на одно физическое лицо. И юридические лица, которые получают сейчас без контроля, может быть, SIM-карты для коммерческого использования, они должны будут по каждому номеру обосновывать его использование. С такими инициативами мы в ближайшее время выйдем", - заявил чиновник.