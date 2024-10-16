Некоторым казахстанцам вдвое снизят ежемесячный платеж по кредитам

Сегодня в Мажилисе председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова представила меры по дальнейшему усилению защиты прав потребителей финансовых услуг, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По словам Абылкасымовой, особое внимание уделяется защите прав лиц с инвалидностью и граждан из социально-уязвимых слоев населения. В частности, на законодательном уровне вводится обязанность финансовых организаций предоставлять услуги лицам с ограниченными возможностями с учетом введенного с 1 июля текущего года национального стандарта.

"Финансовые организации также будут обязаны утвердить внутренний порядок работы с лицами с ограниченными возможностями. Они смогут назначить доверенное лицо при получении услуг в финансовых организациях", – рассказала председатель АРРФР на пленарном заседании Мажилиса.

Кроме этого, при регулировании задолженности по просроченным кредитам предусмотрены дополнительные меры защиты граждан из социально-уязвимых слоев населения, а также пострадавших в результате введения чрезвычайного положения.

"Для данных категорий граждан предусматривается обязательное предоставление отсрочки по займам и микрокредитам на срок не менее трех месяцев, а также снижение ежемесячного платежа на 50 и более процентов", - добавила глава АРРФР.

Для защиты прав заемщиков (физических лиц) исключается взимание неустойки за досрочное погашение банковских займов. По микрокредитам граждан вводится запрет на взимание любых неустоек, за исключением неустойки за невозврат микрокредита.

Также устанавливается предельный размер комиссионного вознаграждения страхового агента по договорам страхования, заключаемым для получения банковского займа или микрокредита - в пределах 10 процентов от размера страховой премии.

Законопроект рассматривается сегодня в первом чтении.