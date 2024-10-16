Календарь мусульманских праздников на 2025 год утвердили в Казахстане

Управление шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана утвердило график религиозных дней на 2025 год.

“Начало месяцев Хиджры было произведено на основе информации международных центров астрономических исследований. Эксперты по фетвам предупреждают, что фактические даты религиозных праздников могут быть отложены или перенесены на день в зависимости от наступления новолуния”, - говорится в сообщении.