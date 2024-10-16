Почему казахстанцам приходят подозрительные сообщения с номера 1414

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Отвечая на вопросы депутатов во время заседания Мажилиса, Оразбек заверил: ни портал eGov, ни call-центр 1414 не были взломаны. Все дело в доверии самих казахстанцев.

"Что касается информации, которая сейчас ходит, что eGov взломан, ЦОН взломан, я хотел бы сказать, что мошенники пользуются не самой технологией. Технология на сегодня не взломана: ни портал eGov, ни кол-центр 1414. Они (мошенники - прим.) пользуются доверием людей. То есть, когда приходит человеку сообщение с портала 1414, значит, в этот момент мошенник пытается зайти на его личную страницу. В сообщении 1414 - там, где код указан, написано большими буквами: "Никому не сообщайте свой код". И люди, просто не читая, диктуют код мошеннику. Поэтому здесь надо понимать, что взлома нет. Люди, к сожалению, не до конца понимают всю ответственность, всю проблему, которая возникает, когда они эти коды раздают направо и налево", - пояснил вице-министр цифровизации.

В этой связи чиновник предложил казахстанцам задуматься о кибергигиене.

"Взломы происходят за счет людей, через людей, посредством людей. Поэтому сейчас нужно поднимать больше вопросов кибергигиены, начиная со школьного образования, заканчивая родителями и сотрудниками коммерческих организаций, в том числе банков", - добавил он.

Эту идею поддержал и спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.