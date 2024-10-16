Какой будет зима-2024/2025 в Казахстане

Синоптики представили долгожданный прогноз погоды на предстоящую зиму-2024/2025 в Казахстане. По данным специалистов, казахстанцев ждет типичная зима с частыми осадками и резкими перепадами температур, передает Tengrinews.kz .

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Ноябрь-2024: морозы и потепления

В ноябре ожидается чередование теплых и холодных дней. На большей части страны выпадет снег, а на юге и юго-западе возможен дождь со снегом. Ветер будет порывистым, возможны метели и гололед.

в северных, центральных и восточных регионах температура ночью может опускаться до -24 градусов, днем до -12.

в западных и южных областях температура ночью составит до -15 градусов, днем - около 0 градусов.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - в северо-западной и северо-восточной половине (в Западно-Казахстанской, Павлодарской областях, на северо-западе Атырауской и Актюбинской областей, на востоке Северо-Казахстанской, Акмолинской областей, на крайнем севере Восточно-Казахстанской и области Абай), меньше нормы – в южных регионах страны (в южной половине страны и на крайнем юге Карагандинской и области Улытау).

Зима: морозы и осадки выше нормы

Согласно прогнозу, зимой температурный режим в Казахстане будет находиться в пределах нормы, однако количество осадков превысит многолетние показатели. В северных, центральных и восточных регионах возможны аномальные морозы до -45 градусов ночью, а на западе и юге – до -35 градусов.

декабрь и январь будут относительно мягкими, с температурами в пределах нормы.

в феврале ожидается потепление – на большей части страны температура будет выше нормы на 1 градус.

Март-2025: возвращение зимы

Март станет переходным месяцем между зимой и весной. После теплых дней могут вернуться морозы и снегопады. Температура в марте прогнозируется выше нормы, а осадки – больше обычного на большей части страны.

Осадки: