«Президент неоднократно высказывался в пользу ООН». Казахстан решил воздержаться от вступления в БРИКС

Казахстан откажется от подачи заявки в межправительственную организацию БРИКС (BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) в обозримом будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Берик Уали, передает Lenta.ru

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«Скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения», — объяснил Уали.

В то же время, по его словам, Казахстан с интересом наблюдает за эволюцией организации и поддерживает призывы лидеров ее государств-основателей приложить усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав.

Президент Казахстана высказывался в пользу ООН

Уали отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев неоднократно высказывался в пользу Организации Объединенных Наций (ООН), в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы.

По мнению президента, ООН не свободна от недостатков, но другой такой организации не существует, и поэтому она нуждается в поддержке мирового сообщества. Берик Уали, пресс-секретарь президента Казахстана