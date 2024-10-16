Как будут контролировать регистрацию SIM-карт в Казахстане: вице-министр о новых мерах

Вице-министр цифровизации Асхат Оразбек пояснил, сколько SIM-карт сможет зарегистрировать одно физическое лицо в Казахстане, в случае если предложения цифрового министерства получат одобрение, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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По словам чиновника, на данном этапе речь идет о 10 SIM-картах в одни руки.

"Это пока предложение. Мы предлагаем пока 10 SIM-карт. Потом дальше посмотрим", - пояснил Оразбек.

Вице-министр уточнил, что все SIM-карты, которые будут зарегистрированы на одного человека, должны быть привязаны к IMEI-устройству, которое он использует.