Как будут контролировать регистрацию SIM-карт в Казахстане: вице-министр о новых мерах

Вице-министр цифровизации Асхат Оразбек пояснил, сколько SIM-карт сможет зарегистрировать одно физическое лицо в Казахстане, в случае если предложения цифрового министерства получат одобрение, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам чиновника, на данном этапе речь идет о 10 SIM-картах в одни руки.
"Это пока предложение. Мы предлагаем пока 10 SIM-карт. Потом дальше посмотрим", - пояснил Оразбек.
Вице-министр уточнил, что все SIM-карты, которые будут зарегистрированы на одного человека, должны быть привязаны к IMEI-устройству, которое он использует.
"Таким образом, мы будем понимать, что мошенники не смогут воспользоваться бесконтрольно SIM-картами наших граждан. По коммерческим организациям, юридическим лицам у нас подход следующий: они должны будут каждую SIM-карту, которую будут подключать к сети - предоставлять информацию, как она она будет использоваться. (...) Чтобы юридические лица не могли бесконтрольно покупать большой объем SIM-карт и куда-то их передавать", - добавил Асхат Оразбек.
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