Открыт участок дороги, ведущей из Атырау в Астрахань

Как сообщает "КазАвтоЖол", завершена реконструкция 80-километрового участка автодороги Атырау – граница России (на Астрахань) с 753-го по 833-й километр, передает Tengri Auto .

Фото: КазАвтоЖол

Общая длина автомобильной дороги от города Атырау до границы с Россией, ведущей к Астрахани, составляет 277 километров.

На всем протяжении от 621-го до 833-го километра завершены основные работы по укладке основания дороги. Теперь на преодоление этого участка уходит 2 часа вместо прежних 5.

Проект планируется завершить к концу 2024 года.

Ранее мы рассказывали, что открыт участок дороги, ведущей из Казахстана в Китай. По данным национальной компании, ширина проезжей части варьируется от восьми до 20 метров.

Обочины имеют ширину по два метра с каждой стороны. В рамках ремонта были выполнены работы по укладке покрытия из горячей асфальтобетонной смеси толщиной шесть сантиметров на всей протяженности участка, а также осуществлено укрепление обочин и нанесение дорожной разметки.