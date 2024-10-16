«Можете покупать все, что хотите»: тиктокерша показала, как живут казахи в США

Блогер Алма Жомарт, переехавшая с семьей в США, показала в TikTok, как они обосновались на новом месте. Ролик, в котором она рассказывает о жизни казахов в Америке, быстро набрал популярность и начал собирать тысячные просмотры, передает ИА «NewTimes.kz» .

Кадр из видео

«Ребята, всем привет. Мы приехали в гости. Там на улице все сидят. Сейчас я все покажу», - говорит женщина за кадром.

На видео она показала семейное собрание на лужайке, где казахи и американцы за дастарханом создавали «общий вайб».

Алма также рассказала, что даже люди ниже среднего класса в США могут позволить себе достойную жизнь, включая машины, технику, жилье и качественное образование для детей.

«Даже люди ниже среднего класса могут позволить себе достаточно хорошую жизнь. То есть у всех есть дома машины. Машины здесь вообще – не что-то такое вау, про айфоны и технику я вообще молчу, это можно менять пару раз в год. Вот так снимать или даже купить жилье можно. Узнаю, что люди, живя год в Америке покупают дома. К чему я веду? Уровень жизни в Америке действительно высокий. Мы – да, ниже среднего класса, но при этом – да, снимаем очень хороший дом, сын учится в хорошей школе, есть две машины. Все прекрасно. Вся техника, все новое. Одежда и еда, продукты, я вообще молчу. Можете есть все, что хотите, покупать – все, что хотите», - пояснила Алма Жомарт.

На своей странице в TikTok женщина демонстрирует быт своей семьи, школу сына и повседневные покупки, подчеркивая высокий уровень жизни в стране.