Черчесова наказали за скандальную шутку о казахском языке

Фото: kff.kz

Президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов сообщил, что главный тренер сборной Станислав Черчесов оштрафован за неудачную шутку о казахском языке, которая прозвучала на пресс-конференции после матча со Словенией.

После высказываний Черчесова Минтуризма и спорта потребовало от федерации объяснений по видео, где тренер якобы допустил высказывания, оскорбляющие государственный язык.

«Есть ошибки, мы только вчера об этом говорили с журналистами. Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я лично переговорил с ним, объяснил актуальность и приоритет государственного языка. Мы провели с ним беседу, работу. Ему выставлен штраф», — сказал Барменкулов.

В федерации пояснили, что штраф составит 200 МРП, или 738 400 тенге.

Напомним, что во время пресс-конференции после игры со Словенией журналист задал тренеру вопрос на казахском языке, а Черчесов обратил внимание на то, что тот сидел в форме клуба "Пари Сен-Жермен". Он спросил у журналиста: "Вы говорите по-французски?" Многие фанаты сочли это высказывание оскорбительным.